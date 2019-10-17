國家地理即將於本週六（19日）晚上10點首播《女傑時代：改變世界的女性》，16日特別舉辦紀錄片《女傑時代：改變世界的女性》試映分享會，與美麗佳人雜誌與誠品生活合作，邀請金馬、金鐘得主千面歌優李千那、時尚攝影工作者余惟、政治大學教授孫秀蕙，以及美麗佳人雜誌資深編輯林侑青，與現場上百位爆滿觀眾，暢談身為女性，自身奮鬥、突破框架的經驗，讓所有的與會者體驗了一個美好而有啟發的夜晚。

李千那參加女傑時代座談會。（國家地理提供）

李千那在看完這部紀錄片後，也分享自己對於夢想的堅持、突破框架的生活經驗，她說自己從《星光大道》畢業後到出第一張專輯之間，三年內沒收入，隻身在台北還要照顧孩子，但因為對自己夢想的堅持，才造就現在的自己。她笑說雖然家人有音樂背景，卻堅決反對自己走上音樂路成為藝人，只希望她乖乖嫁人過平凡生活。但也因為一路走來對夢想的堅持，對於自己的孩子，鼓勵他們有夢就去追，不干涉孩子們想走的路。她堅定且開朗地說：「我們能勝過任何一個人，不管是男生女生。」

李千那參加女傑時代座談會。（國家地理提供）

國家地理這次為了讓女傑時代系列紀錄片能更有台灣的視角，除了座談邀請的余惟，李千那，孫秀蕙教授與美麗佳人林侑青之外。也邀請了知名藝人曾之喬、郭書瑤、孟耿如與蔡燦得，拍攝了一系列「《女傑時代WOMEN OF IMPACT》，我的樣子由我決定」短片，也將陸續於10月19日女傑時代系列影片上映後陸續推出。

(中時 )