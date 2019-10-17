為了落實周休二日而在爭議聲中強行通過《勞動基準法》的「一例一休」修正案，在這次總統大選中再度浮上檯面，國民黨候選人韓國瑜提出要主動廢除「一例一休」並非神來之筆，而是此一修正案在實行3年時間下來確實造成勞雇關係中極大的不便與麻煩，應該整合實施經驗與各方意見，以務實的態度對《勞基法》的休假問題做一番大翻修。

從《中時電子報》所發起的網路投票「請問你是否支持重新檢討『一例一休』？」的半日投票結果看來，這次的議題相當受到一般大眾的歡迎，可能是與大多數勞工的切身利益相關，也可能是現行法令確實窒礙難行。投票中有91.69%認為該法窒礙難行，因此支持廢除「一例一休」；另有7.34%認為此法已顧及勞資雙方權益，因此不支持廢除；最後還有0.96%的投票者表示「沒有意見」。

這種一面倒的投票數字顯示，從總統候選人到一般民眾都已體認到「一例一休」的立法用意雖然表面上體恤勞工，但實際上只求文字與制度上的表面功夫，沒有顧及到執行上的實際困難。這種躲在屋裡制訂的法規只是用表面功夫討好選民，卻在實際上給選民造成煩。不論當時執政者不顧民意強推「一例一休」的真實心態為何，在實施3年下來造成各種不便與虛假表面功夫之後，確實該到了重新全面檢討的時候了。

(中時電子報)