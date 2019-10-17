(22:10更新比賽最後戰果)BWF超級750系列的丹麥羽球公開賽，世界球后戴資穎持續為2連霸奮戰，今天16強戰碰上世界排名第9的加拿大華裔選手李文珊，握有一局領先的小戴，雖然第2局曾面臨落後，靠著尾聲對手失誤偏多拉出6比0高潮，最終21比17、21比17收下8強門票。

首局小戴擺脫前一場比賽慢熱的問題，4比4平手後迅速拉出一波6比0拉開分數差距，雖然李文珊也有幾顆幸運過網球，最後還是小戴拿下該局；第2局換邊，前半段小戴失誤比較多，因此陷入落後，不過技術暫停回來後小戴做出調整，加上李文珊發球頻頻「出槌」，讓小戴超車成功，最後一分李文珊又是發球出界，小戴直落二過關。

戴資穎是丹麥賽去年女單冠軍，因此有保分壓力，要全力衛冕成功，才能持續鞏固世界第一寶座，第一輪賽後她提到，當地氣候宜人、場館不錯，加上觀眾熱情加油，她很喜歡在丹麥比賽，加上今天這戰，小戴和李文珊生涯累積交手9次，取得7勝2負領先，也報了今年7月日本公開賽被李文珊逆轉勝的一箭之仇。

在小戴獲勝之前，寶島男雙組合「楊肉盧」盧敬堯/楊博涵於另一個場地以20比22、21比12、21比19上演大逆轉，擊敗了印尼瓦赫尤（Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira）/亞德（Ade Yusuf Santoso），贏得8強席次。

(中時電子報)