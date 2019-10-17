紐約時報報導指出，按照上月與所羅門群島的一個省政府簽署的秘密協議，一家總部設在北京的公司已獲得了圖拉吉島整個島嶼及其周邊地區的獨家開發權。

北京的投資已經引發了美國和澳洲的擔憂，這兩個國家擔心這些項目可能會給北京提供一個機會，為從艦隊、飛機，到中國自己的全球定位系統等所有東西提供軍事立足點。

在英國主宰太平洋的時代，圖拉吉島曾是其在該水域的戰略總部，後來日本主宰了這片水域，圖拉吉島就成了日本的太平洋戰略總部。第二次世界大戰前，這裏是所羅門群島的首府。“二戰”期間，該島與瓜達爾卡納爾島隔海相望的天然深水港使其成為兵家必爭之地。

現在，圖拉吉島即將被北京租下。

這份租賃協議讓圖拉吉島的居民震驚，也讓美國官員擔心，他們認為這個南太平洋島鏈對制止北京擴張、保護海上重要航線至關重要。這是北京用繁榮承諾追求全球雄心的最新例子。

“地理告訴我們，這個島的位置極佳，”紐西蘭坎特伯雷大學(University of Canterbury)的中國問題學者安琳(Anne-Marie Brady)說。“北京正在將自己的軍事資產擴張到南太平洋地區，並在尋找友好的港口和機場，這與以前其他崛起中的大國所做的一樣。”

北京在南太平洋的雄心有難以預料的經濟、政治和軍事後果。

即使與之前中國在鄰近國家簽署的開發協議——包括一個為瓦努阿圖建設碼頭的協議，其條款好多年後才對外公開——相比，圖拉吉島的開發協議在涉及範圍和缺乏公眾參與上也相當引人注目。

拿下這份可續簽的75年租約的是中國森田企業集團(China Sam Enterprise Group)，據註冊記錄，它成立於1985年，是一家國有企業集團。

《紐約時報》獲得了這份《戰略合作協定》的一個副本，並得到了兩名知情人士的證實。副本顯示了中國森田的雄心，以及與在瓦努阿圖一樣，建設軍民兩用基礎設施的可能性。

這份簽署於9月22日的協定包括一個漁業基地、一個運營中心，以及“建設或增強機場設施”。儘管所羅門群島還沒有已被證實的石油或天然氣儲量，但協議還提到，中國森田對建設一個油氣碼頭有興趣。

協議還聲稱，政府將租賃整個圖拉吉島以及屬於該省的所有周邊島嶼，用於“經濟特區或適合任何開發的任何其他產業”的開發。

記者未能聯繫到簽署該協議的該省省長斯坦利•馬尼特瓦(Stanley Maniteva)請其置評。他在本周對當地記者表示，協定將尊重法律和土地所有者的權利，而且協議尚未完成。

“我想明確說明，這份協議還沒有蓋官印，因此還不是正式的最後版本，”他說。

但圖拉吉島的許多居民認為，在協議上簽名意味著這份協議是真的。憤怒情緒很快在這個人口1000出頭的島上爆發了。

“他們不能就這樣來到這裏，把整個島都租下來，”圖拉吉島上46歲的商業主邁克爾•薩利尼(Michael Salini)說。

“大家真的很害怕中國有可能把這個島變成一個軍事基地，”他補充說。“這才是人們真正害怕的事情——不然他們為什麼要把整座島都租下來呢？”

軍事設施帶有戰略意義和象徵意義。一些美國官員認為，中國在南太平洋的努力呼應了“二戰”前和“二戰”中的情況，日本在“二戰”前奪取了這些有價值島嶼的控制權，後來，美國和澳洲的軍隊在血腥的戰鬥中將其奪回。

報導指出，中國去的是有價值、有利益的地方。在川普總統的“美國優先”政策下，美國正在從世界上很多地方退出，北京正在經常敲響那些敞開的大門。

一些美國和所羅門群島的官員指出，中國的企業和官員多年來一直與當地政客拉關係，比如為他們安排去中國和新加坡的豪華旅行。他們提出理由說，在一個全國議會只有50名成員、全國人口只有60萬的貧窮國家，不需要太多就能讓辯論倒向一方。

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞本月早些時候訪問了北京。在訪問期間拍的照片上，他面帶笑容與中國森田的管理人員站在一起。

這次訪問給北京帶來了一絲勝利的喜悅。在此之前，澳洲和美國曾試圖說服所羅門群島繼續與台灣保持關係，留在自美國海軍陸戰隊1942年把日本軍隊趕出圖拉吉島和瓜達爾卡納爾島以後建立起來的聯盟之內，但遊說未果。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)今年6月訪問了所羅門群島，這是澳洲領導人十年來的首次正式訪問。他宣佈了一項價值2.5億澳元（約合1.68億美元）的基礎設施專案，資金將以資助的形式分十年提供。

“現在加入到這個遊戲中來還為時不晚，”礦業高管菲力浦•塔吉尼(Phillip Tagini)說，他曾在2012至2015年間為所羅門群島的總理擔任顧問。“在這個階段，我們還沒有與中國打交道的經驗，不能說我們可以信任他們。”

不過，報導指出，“事實是，所羅門群島的人將看到中國帶來的基礎設施，當他們看到這些東西正在發生時，他們會說，‘哇，這就是我們一直在等待的，’”塔吉尼說。“如果美國人要來的話，他們需要選擇能讓他們的影響被人看到的地方。”

(中時 )