台視、八大新戲《你那邊怎樣・我這邊ok》邀來新加坡影后范文芳飾演反派心機特助「Linda」，本週將播出她飆車、急煞、翻車等大場面動作戲，范文芳表示，當時熬夜拍翻車戲一整晚，為了呈現出最精彩的翻車動作畫面，翻了數次才完成拍攝，她不諱言本身開車技術不太行，路上常迷路，邊開車邊說台詞對方向感不好的她來說是件挺困難的事，深怕一個不小心拐個彎就迷路或發生意外，因此全程緊繃。

范文芳首度演反派。（拙八郎提供）

翻車戲拍攝過程中，范文芳除了受到驚嚇，備感巨大壓力，她自嘲：「當了媽媽反而變得非常膽小！」尤其在拍攝現場聞到燒焦味，也讓她緊張到不行，不停詢問導演車子引擎是否會過熱、起火，甚至爆炸，不斷表現出焦慮不堪的模樣，她笑說工作人員應該都感受到她很「神經質」。不過這場驚心動魄的翻車戲，在拍攝車子整台翻覆過來的畫面時，范文芳躺在車中差點割傷手，直到工作團隊加強設置安全措施後，才讓她安心拍攝。

范文芳睽違3年多重返台劇，這也是她近年來演過最心機重、城府深的反派角色，她表示自己事前做足功課，深入了解Linda的內心世界，慾望從何而來，以及所承受的壓力，她形容該角色眼高手低，在利益面前展露出最現實的一面，她坦言現實生活中，也看得到Linda這樣的人，她參考了身邊類似性格的人後，詮釋起來得心應手。

范文芳首度演反派。（拙八郎提供）

她劇中和藍正龍有不少精彩對手戲，范文芳眼中的藍正龍人很nice，外表看起來特別安靜，私底下竟是「冷面笑匠」，經常語出驚人，讓她對藍正龍冷酷的外表改觀。兩人因育有子女，在片場多聊「爸媽經」，范文芳打趣地說：「藍正龍是二十四孝爸爸，我是二十四孝媽媽！」兩人在片場因育兒話題相當聊得來。

藍正龍也說，和范文芳對戲時，發現她特別認真，只要導演跟劇組開始設置現場時，她就會在旁邊等測光、走位，不像其他演員等現場所有設置完成才出現，范文芳身為資深前輩，在新加坡素有「阿姐級人馬」，對待工作仍如此敬業，看在藍正龍眼裡敬佩萬分，所以只要與范文芳對戲，搞得他自己也很緊張，在一旁戰戰兢兢地等測光、走位。

《你那邊怎樣．我這邊ok》藍正龍劇中飾演銀行富二代，新官上任後陷入集團鬥爭。（拙八郎提供）

藍正龍在新加坡拍攝長達3個多月，老婆小孩赴新加坡探班2趟，他表示只要老婆小孩在，一定會帶他們外出走走，其他時候他較常去「小販中心」品嚐美食，他透露自己特別喜歡「辣椒螃蟹」和「白胡椒蝦」，尤其上回到新加坡參加記者會時，他與經紀人還有化妝師，特地去大啖新加坡小販中心的螃蟹料理，令他難忘不已。

(中時 )