由台北市電影委員會與中華電信、愛爾達電視攜手合辦、總獎金高達490萬的2019「MOD微電影暨金片子創作大賽」於17日公布入圍名單，今年共309部影片報名角逐，分為社會組、校園組、金片子組，經9位評審的3次會議激烈討論，最後選出33件入圍作品，將共同角逐百萬首獎及中華電信合作獎(獎金100萬)，參賽隊伍最高可獨得300萬。入圍影展將於11月2日於光點華山電影館舉行，得獎名單則將於11月27日的頒獎典禮中揭曉。

本屆參賽作品實力堅強，競爭激烈，社會組入圍作品共計11件：《Baku》、《Sparkler》、《快照亭》、《沒有人知道》、《初潮》、《相邀》、《紅氣球》、《菸》、《聖誕快樂》、《墜落的聲音》、《蝴蝶蘭》。

校園組入圍作品共計11件：《代言》、《好想被觸摸呀》、《宛如煙火》、《胡爺爺》、《相談__歡》、《眠寐之日》、《夏之芽》、《達爾文》、《綿》、《親親》、《歸途》。

金片子組入圍作品共計11件：《CLAW MACHINE》、《人工演化》、《分不了手》、《阿雪日常》、《妹頭達也》、《給我菸》、《肇事者》、《漠期》、《編劇人生》、《隱食男女》、《關在狼中的羊》。

而入圍特別獎包括愛爾達劇本獎、4K影片特別獎、信義企業倫理特別獎、最佳動畫獎及為鼓勵18歲以下與高中職學生而設的最佳潛力獎入圍作品如下，愛爾達劇本獎：《奶茶》、《網紅攻略》、《親親》，4K影片特別獎：《CLAW MACHINE》、《好想被觸摸呀》、《相邀》、《蝴蝶蘭》，信義企業倫理特別獎：《Q&A》、《逾時之後》、《選一個》，最佳動畫獎：《人工演化》、《好想被觸摸呀》、《綿》，最佳潛力獎：《Lost》、《夜途》、《精神密室》、《親旅》、《療癒》。

個人獎項入圍名單如下，最佳男演員：張之瀚《相談__歡》、源一聖《Baku》、蕭東意《隱食男女》；最佳女演員：朱家緯《夏之芽》、李函霓《給我菸》、張家瑜《菸》、許安植《Sparkler》、陳子玉《宛如煙火》；最佳劇本獎：王健任、黃建豪、蕭東意、《隱食男女》；宋功《Sparkler》；林文伊《蝴蝶蘭》；張家維《達爾文》；謝宗宜《人工演化》。

本屆新增合作夥伴信義房屋及中華電信基金會，增設以在地社區議題為主軸的「社區一家紀錄片獎」，以及鼓勵拍攝在台灣生活的好厝邊人物故事紀錄片的「『蹲點．台灣』紀錄片獎」，總獎金高達75萬元。以下為兩項紀錄片獎之入圍作品，「蹲點．台灣」紀錄片獎：《沒有人知道》、《赤山囝仔》、《玩具烏托邦》、《胡爺爺》、《炮仔聲》、《都市遊俠：險路不險》、《這，就是生活》、《蔓蔓簕杜鵑》。社區一家紀錄片獎：《不落》、《赤山囝仔》、《我能為你做什麼》、《沒有人知道》、《胡爺爺》、《南敦郡守官舍》、《島嶼記憶-29座小島的故事》、《都市遊俠：險路不險》、《雲翠之後》、《謝謝收看》。

另依據所有參與活動學校的投稿及如入圍件數加總得分後，今日率先公布兩項特別獎得獎名單，最佳表現學校獎：國立台灣藝術大學；最佳指導老師獎：陳儒修教授(國立政治大學傳播學院)

本屆入圍作品「社會組」、「校園組」、「金片子組」、「信義企業倫理特別獎」、「『蹲點．台灣』紀錄片獎」、「社區一家紀錄片獎」入圍影片將於11月2日(六)在台北光點華山舉辦「2019MOD微電影暨金片子創作大賽-入圍影展」播映，並於於11月27日的頒獎典禮中揭曉其他所有優選獎及個人獎項，屆時將公布百萬獲獎影片。

(中時 )