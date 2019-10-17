民陣召集人岑子杰遇襲 林鄭直播稱：全力追究 22:232019/10/17 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港特首林鄭月娥於臉書上直播（圖／直播截圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首林鄭月娥今晚（17日）在臉書直播，並針對香港民陣召集人岑子杰遇襲事件回應，警務處昨晚11時許已針對暴力行為表達譴責；而林鄭重申，不論受襲者的背景和立場，港府都會譴責暴力行為，並強調警隊一定全力追究。 昨日，岑子杰被人發現倒臥在旺角街頭，現場血跡斑斑。而此次遭襲已經是岑子杰本月第二次遭受暴力攻擊，民陣公開譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布恐慌，製造寒蟬效應。 (中時 ) #民陣 #召集人 #岑子杰 也許您會感興趣 推薦閱讀 民陣召集人岑子杰旺角遇襲披血 頭部受傷送院治療 20:422019/10/16 兩岸 香港民陣召集人岑子杰遭鐵鎚襲擊後腦 兇手逃逸 23:522019/10/16 兩岸 兩岸熱門新聞 韓國瑜稱不存在統一和獨立的條件 國台辦回應 - 兩岸 民陣召集人岑子杰遇襲 林鄭直播稱：全力追究 - 兩岸 曾捲入貪腐傳言 楊利偉任載人航天工程副總設計師 - 兩岸 陸租下索羅門一座島嶼 島民憂成陸軍事基地 - 兩岸 美中新冷戰檯面化 魯比奧：不能讓中國綁架世界 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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