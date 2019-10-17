香港特首林鄭月娥今晚（17日）在臉書直播，並針對香港民陣召集人岑子杰遇襲事件回應，警務處昨晚11時許已針對暴力行為表達譴責；而林鄭重申，不論受襲者的背景和立場，港府都會譴責暴力行為，並強調警隊一定全力追究。

昨日，岑子杰被人發現倒臥在旺角街頭，現場血跡斑斑。而此次遭襲已經是岑子杰本月第二次遭受暴力攻擊，民陣公開譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布恐慌，製造寒蟬效應。

(中時 )