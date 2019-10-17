天王周杰倫（周董）全新「嘉年華」20週年世界巡迴演唱會17日於上海登場，以歡樂嘉年華氣氛、帶領粉絲遨遊周杰倫累積20年的音樂世界。周董也透過VCR感性謝歌迷：「謝謝這20年你們的不離不棄，也許有些人是中途才加入、或是現在才開始聽我音樂的朋友，我會繼續證明，你們沒有跟錯人，繼續乘著我音樂的翅膀，飛往下一個20年！」讓粉絲感動不已，更有粉絲直接眼淚潰堤。此外網友在微博分享演唱會橋段，螢幕播出2001年周董獲金曲獎上台領獎畫面，讓粉絲直呼「太有回憶了」。

周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會今晚於上海舉行首場演出，粉絲po出當中回憶2001年周杰倫獲金曲獎畫面，直呼「太回憶了」。（翻攝周杰倫資訊網官方微博）

「嘉年華」演唱會舞台以2500片、最新科技「透明屏」取代過去的LED，開場的巨型「跨時空能量球」直徑寬達12米、由眾多「透明屏」所組成，體積最大為全球首創，能量球也象徵周杰倫20年來累積音樂能量源源不絕，藉著演唱會跨越時空呈現給歌迷。

在巨型球體打開後、周董身穿「黃金盔甲裝」現身，他後方的霓虹翅膀也隨之展翼，視覺震撼加上氣勢磅礡的開場，讓全場粉絲都陷入瘋狂，並一連帶來〈半獸人〉、〈本草綱目〉等曲，展現巨星魅力，也在演唱會上首唱和阿信合作的最新單曲〈說好不哭〉。此外周董逗趣說「哎喲，來到上海，一定要唱這首〈上海1943〉，準備好了嗎？」，驚喜讓粉絲全嗨翻。

周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會今晚於上海舉行首場演出，粉絲po出當中回憶2001年周杰倫獲金曲獎畫面，直呼「太回憶了」。（翻攝周杰倫資訊網官方微博）

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會今天於上海舉行首場演出。（杰威爾音樂提供）

周杰倫「嘉年華」演唱會中「跨時空能量球」直徑寬達12米、由眾多「透明屏」所組成，體積最大為全球首創。（杰威爾音樂提供）

周杰倫從巨型球體打開後現身，後方的霓虹翅膀也隨之展翼，視覺震撼讓全場粉絲陷入瘋狂。（杰威爾提供）

演唱會整場周董有9套華服，由知名造型師Tomas為他量身打造，包括樂手老師及舞者的服裝多達100多款，彷彿一場時尚嘉年華，演唱會共有20位舞者、13位樂手老師，邀請柯有倫、Gary楊瑞代、小麥3位嘉賓，以及浩克、家豪2位健身教練特別演出。周董開唱前2天感冒纏身，為求完美緊盯每一細節，開唱前一天更彩排到凌晨一點、和導演對細節到凌晨三點半，用心十足。母親葉惠美今到場欣賞，網友也目擊昆凌現身上海。

為慶祝20周年，演唱會周邊商品除了新潮服飾配件外，還有內置金屬旋轉木馬的「嘉年華水晶球」以及特別限量「告白氣球」旋轉音樂盒，讓歌迷愛不釋手。日前網傳周董明年7月回台北小巨蛋開唱，對此所屬杰威爾音樂表示：「有確定的時間場次，會再向粉絲公佈。」「嘉年華」演唱會製作總成本達新台幣2億元，再刷新周杰倫演唱會成本紀錄，一連4場演唱會票房共6952萬人民幣，進帳約新台幣3億元。

周杰倫「嘉年華」演唱會斥資兩億元，以2500片、最新科技「透明屏」打造超震撼舞台。（杰威爾音樂提供）

(中時 )