韓國瑜晚間與小琉球鄉民座談，他仔細聆聽民眾反應的問題，並提筆記錄下來。（林宏聰攝）

據最新民調，2020蔡韓對決，目前蔡英文支持度達40.5%，韓國瑜支持度則是27.9%，兩人差距達12.6個百分點。但韓國瑜表示，「民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情」。在韓國瑜請假拚大選首日訪小琉球，當地民宿業者：「小琉球近七成挺韓」，正好呼應韓國瑜說法。

據《中評社》報導，在小琉球經營民宿的郭姓業者表示，韓國瑜是不一樣的政治人物，他非常體恤基層百姓的想法，光這一點就贏過很多台灣政壇上的人物。現在媒體、1450黑韓黑的厲害！很多支持者乾脆沈默不表態，自己身邊很多朋友都是挺韓的。2020大選這張票要投給誰，他們心中已打定主意。

郭姓業者表示，小琉球人有六、七成挺韓，但大家比較害羞，不會輕易顯現出來，像她這樣勇於表達算是少數。

郭姓業者強調，小琉球人口不多，或許對大選不會產生關鍵性的影響力，但有候選人願意來琉球夜宿，傾聽民意，這種接地氣的政治人物難道不令人感動？

(中時電子報)