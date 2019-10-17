桃園市議員劉安祺服務處遭開槍警掌握對象追緝中。(劉安祺提供／呂筱蟬翻攝)

桃園市中壢區議員劉安祺位於環中東路二段的服務處，在17日傍晚5點多傳出一聲槍響，子彈打破玻璃，當時劉安祺就坐在會客室泡茶區，還說千鈞一髮差點就被打中太陽穴。他說，選民服務並未與人結仇，自己問政也很理性，懷疑是身為藍軍，又是中壢地區為韓國瑜輔選的主要幹部，遭到不理性的選民開槍。

劉安祺說，當時他才剛回到服務處，剛坐下來準備泡茶，突然聽到碰一聲，隨即玻璃就破裂，發現遭開槍後立即報警，中壢警分局也派人來鑑識處理。他說，最近並未與人結仇，且服務處這麼多人，選民服務都很正規也正派，不可能與人結仇。

他說，最近選舉藍綠對決激烈，自己身為國民黨，替總統參選人韓國瑜拉票輔選，懷疑是因為這樣才會遭到不理性的選民開槍，這得等到警方抓到開槍之人才能知道原因。

據了解，服務處疑似是遭到瓦斯槍射擊，但中壢警方僅表示，還不確定是哪一種槍枝，而警方也已掌握到特定對象全力追查當中。

(中時 )