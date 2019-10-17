美外交官接近俄火箭試射場在火車上被攔截

俄羅斯警方日前在北德文斯克市(Severodvinsk)的一列火車上將3名美國外交官帶走，這列火車路徑將穿越一處設有俄重要軍事基地的禁區，而美國外交官被捕的地點就在一處秘密軍事基地附近。而美國外交官試圖進入的北德文斯克正是俄羅斯北方艦隊的主要造船廠，負責俄羅斯核子潛艇的建造與研發，同時還有個秘密的核潛艇基地。

據《海外網》引述俄媒稱，這3名美國外交官包括一名美海軍武官和另外2名軍事武官，他們的公務旅行雖然獲得俄方批准，但批准的目的地卻並非北德文斯克市。這3人在14日從俄北部城鎮紐克薩（Nenoksa）前往北德文斯克。在他們抵達該市後，就立即被俄警方直接從火車上帶走。

俄羅斯REN-TV報導稱，俄羅斯當局在火車抵達北德文斯克市時對乘客進行檢查後發現，這3名美國人並沒有出示可以在北德文斯克停留的證件，而當地是管制外國人訪問的地點。這3名美國人在被拘留後已經釋放，但他們被認為違反了俄羅斯法律。

美國大使館隨後也證實了此一事件，但它否認有關成員違反了任何法規。美國大使館聲稱，這一小組是在獲得俄國防部授權的情況下進行「正式訪問」。

俄媒指出，俄外交部確認此次訪問確實得到了俄國防部的批准，但美國外交官要求俄方批准他們前往阿爾漢格爾斯克(Arkhangelsk)，而非北德文斯克，這兩個地點之間相距約45公里。對此，俄方還幽默地指出，「顯然，這些人迷路了。我們準備向美國大使館送上一份俄羅斯聯邦的地圖。」

報導表示，北德文斯克擁有著俄羅斯北方艦隊的一處主要造船廠，並擁有核動力潛艇基地。同時，紐克薩（Nenoksa）也是一個秘密軍事試驗場的所在地。今年8月，這一試驗場內發生爆炸，導致5人死亡，隨即引發廣泛關注。一些小道消息稱當地發生了輻射洩漏，俄羅斯國防部則予以了否認。

(中時電子報)