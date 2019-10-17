2019美國陸軍協會論壇(AUSA 2019)，洛馬展示了他們研發3年的ONYX士兵外骨骼系統，這型裝備已在2018年11月，由美國陸軍第10山地師來測試，砲兵、步兵、戰鬥工兵和野戰軍醫都有穿戴，得到了不錯的回應。洛馬公司也發布了一段測試影片，比較詳細的觀察這個外骨骼系統。

洛馬ONYX外骨骼，以協助施力為主。(圖/洛馬)

軍事網(military.com)將ONYX視為一種省力護膝(knee brace)，確實，與其他正在開發的動力外骨骼相比，ONYX不是提供更大的力量，而是幫助士兵在爬坡與負重狀態的耐力，這一點在洛馬公司發布的測試影片有特別突顯，在影片中，穿戴ONYX的士兵，能夠不費力的扛著砲彈爬著陡坡。

在本月晚些時候，美國國防部將會交出該系統的正式評估報告，確定是否繼續與洛馬的合約，如果答案是正向的，將進行下一階段的測試，目前的回報都相當不錯。

ONYX使用感應器分析，交由人工智慧計算系統來評古士兵的運動模式，並立即做出反應，啟動膝關節旁邊的扭力馬達，減輕關節的壓力，有效減輕士兵的疲勞。它需要電力，不過耗電量不大，可以連續使用八小時。

項目經理凱西‧馬克斯威爾(Keith Maxwell)說：「上下移動是特別疲累的，其中又以膝蓋的負擔最大，ONYX是爬坡時的輔具，它了解使用者如何運動，並且對身體的運動做出了準確的反應。」

有些人擔心ONYX本身的重量會不會給士兵帶來困擾，馬克斯韋爾解釋，ONYX重約8.6公斤，但是它的重量是綁在臀部上，由骨盤來支撐，所以使用者不會感到太大的壓力。另外ONYX能夠防水防塵，不會因士兵面臨的惡劣環境而故障。

美國陸軍陸軍大約會在10月下旬提交報告書，洛馬會依據內容再做修改，明年將會再做進一步的測試。

(中時電子報)