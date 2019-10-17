國民黨總統參選人韓國瑜到屏東，成功搶佔媒體頭版頭。文化大學新聞系主任胡幼偉說，容他不夠謙虛一次。他對韓的建議是對的，他也覺得，這樣的競選方式，效果很好，韓流必然再起！

胡幼偉說，他說過，各地庶民渴望見到韓，他們想聽韓講話。韓面對庶民，不看稿，直接開講，講對庶民的關心，對國家前途的憂心，講施政理念，不修飾，講心裡的話。韓有這種說服人心的本領和魅力，那就走遍全台，淋漓盡致地發揮出來，韓流必然再起，而且會比去年那一波更為強烈！

胡幼偉表示，另一方面，他也建議，韓也接受了，到各地去，庶民也有話要跟他講，要向他訴苦，要向他建言，韓願意真誠傾聽，承諾幫大家解決問題。在這樣的對話中，可以顯示出做總統的遠見和政策，選票自然就會都投給韓。

新聞傳播本行的胡幼偉也說，在當代的競選行銷傳播中，候選人有沒有強大的傳播能力，必然是決勝關鍵，在傳播能力上，韓是有能力的候選人。一些人說韓是草包，但他卻從去年的選舉中，就看出韓在傳播方面的巨大能量，這個能量在未來三個月中，大家會有更深的體會！屏東，是個好的開始。之後，會愈來愈精彩的！

(中時 )