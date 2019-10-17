潘文忠晚間在臉書上哀悼，貼出幸佳慧名作「蝴蝶朵朵」封面照，上面還有幸佳慧今年6月27日的落款。（圖/摘自潘文忠FB）

今年獲得金鼎獎特別貢獻獎作家幸佳慧昨日癌逝，享年46歲。教育部長潘文忠今天在臉書表達不捨與哀悼，他指佳慧老師長期在兒童與少年的相關議題不斷努力。潘文忠強調會延續幸佳慧的精神，在教育的路上守護孩子們安心長大。

潘文忠晚間在臉書上哀悼，貼出幸佳慧名作「蝴蝶朵朵」封面照，上面還有幸佳慧今年6月27日的落款，寫著：「for潘部長，謝謝您對性平高度支持。」

潘文忠發文內寫說，佳慧老師的離開，「佳慧老師長期在兒童與少年的相關議題不斷努力，她的作品堅毅細膩，引導著孩子思考人權、性別、平等、土地、多元文化與身體意識」。

佳慧老師的作品也同時溫柔包覆著讀者，帶著大人用柔軟的方式傾聽陪伴，「也讓受傷的孩子不再害怕，就像腳踏車的輔助輪，陪著孩子獨立思考，陪著他們踩出屬於自己的道路」。

潘文忠也難過表示，幸佳慧老師的離開，大家都有太多不捨，強調會延續幸佳慧的堅持和精神，在教育的路上、在陪伴孩子的志業上持續努力，守護孩子們安心長大。

幸佳慧透過一本本的繪本創作，認為小孩是會思考的「人」，把兒童當作獨立的個體，兒童有知的權利，幸佳慧用繪本去談論這些在台灣發生的課題，從大人手中拿回來「議題」。「蝴蝶朵朵」作為幸佳慧生命最後一本繪本，除為了找到一條與兒童溝通社會議題的渠道，她更希望繪本不是躺在書店架上的作品，更是一場社會運動的開端。

許多網友也紛紛致意給老師，「謝謝她用繪本 讓傷痛變得溫柔」、「謝謝幸老師，祝願一路好走！」、「佳慧老師，因為妳的書，給育兒路上徬徨的我很多的勇氣，謝謝妳，最美的天使~」、「愛留下的是更多更多，謝謝佳慧老師」。

(中時電子報)