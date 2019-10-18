簡單的襯衫、牛仔褲，開朗中帶點憨厚的笑容…如果不是看過他在舞台上演出時專注而嚴肅的神情，很難想像眼前的大男孩是一個在大學畢業後，拎著把薩克斯風，隻身前往遙遠異國，最終一舉拿下「法國國立聖摩爾音樂院」、「法國國立皮托音樂院」、「法國國立聖日爾曼昂萊音樂院」及「法國國立塞爾吉-蓬圖瓦茲音樂院」之最高演奏文憑，學成歸國的音樂人李宗澤。

來社區大學上課的學生常常都比較年長，由於是主動選擇到社大上課，所以都非常認真。（杜宜諳攝）

李宗澤和薩克斯風之間似乎是註定的緣分。國小時加入管樂社，原本吹的是豎笛，但因為其中有一個小朋友轉學了，被換到薩克斯風，竟然就一路走到現在。2009年以管樂組第一名成績畢業於國立台灣藝術大學，自覺不足，所以決定出國深造，但在家境不足以讓他想去哪兒就去哪兒的狀況下，於是選擇學費相對便宜的法國；在這個文化及生活背景全然不同的地方，上課的老師都是國際一流的音樂家，感受大師們的風采、更學習他們在音樂上的造詣，分享彼此對演奏的想法。

學成歸國之後，李宗澤並沒有留在工作機會相對豐富的台北，而是回到故鄉宜蘭。他說，從高中畢業開始就離家太久了，在法國的期間也深刻感受到父母的辛苦，所以自己在學成歸國後除了想多陪陪他們之外，也想對故鄉宜蘭能有所貢獻。於是在一位老師的建議之下，開始投入社區大學的教學。

「他們是我的大朋友。」社區大學的學生常常都比自己年長些，並且是主動選擇到社大上課，所以都非常認真；除了社大會幫各班尋找展演的機會，學生們也會安排每一個學期為自己舉辦一場音樂會。在這樣的刺激下，學生們也會更努力地練習。在音樂的領域裡，李宗澤帶領這些學生成長，但在人生經驗上，學生們卻常把他當成自己的孩子看待，給予他不同的想法與刺激，對李宗澤來說，這些歷程是其他地方感受不到的。

回到宜蘭三年多，李宗澤默默耕耘，最明顯的成果是讓薩克斯風「重奏」這個形式在宜蘭出現，他想讓大家知道薩克斯風不只是吹吹流行歌或老歌而已，這樣與眾不同的演奏方式，更讓學生們樂在其中。未來，希望能藉由這股被帶起的風氣，讓很多不一樣的重奏團能成立，大家能一起辦場音樂會，「我覺得這是一個很棒的事情，這是現在在努力的。」他說。

當「台灣之光」這個名詞如流星般不斷畫過天際，這些星星點點、默默付出的誠摯心意，才是持續在夜空最美好的台灣之光。

(中時電子報)