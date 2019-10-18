歷經一年多雙邊角力、打打停停，美陸日前終於達成初階貿易協議，其中美國總統川普稱北京同意每年購買400億至500億美元美農產品，並讚揚其為「史上最讚協議」；但據外媒分析，協議中不但缺乏執行機制、陸方沒有確切購買時間表與具體細節數量，且500億美元農產品大幅超過陸過去平均採購量，令外界懷疑在陸方「依市場需求」下，對於川普所提之採購量是否會全數買單，恐有變數。

美陸11日達成初階貿易協議，其中雙方在農產品採購、雙方智慧財產保障、金融服務和匯率在內相關議題達成初步協議，其中北京同意採購400億至500億美元農產品，換取華府擱置原訂15日起對2500億美元陸商品加徵的關稅稅率從25%調高到30%的計畫，但華府原訂將在12月對中旬針對1560億美元陸進口商品實施的15%關稅加徵措施，並未在協議中。

據《華爾街日報》16日報導指出，美陸初階貿易協議仍有需多模糊處，特別在陸採購美農產品部分，缺乏北京具體的購買時間表以及購買數量等具體細節，且陸方談判團隊聲稱只會將視其國內市場需求購買美農產品，而500億美元此一數量遠超過陸購美農產品歷史平均數量，令外界質疑具體購買量恐有變數。

事實上，400億至500億美元農產品與2017年貿易戰爆發前不到200億美元的金額相比，幾乎增加一倍以上，這意味日後美國幾乎1/3的農產品都會出口到大陸市場。川普甚至得意在推特上表示：這份協議「是為了我們偉大的愛國農民史上最大的協議。事實上有個問題，能生產如此龐大數量的農產品嗎？我們農民會解決的，謝謝你，中國！」

美國共和黨籍參院財政委員會主席葛雷斯利（Chuck Grassley）指出，15表示美陸之間不應只單憑「信任」達成協議，他需要更多協議中具體數據，畢竟大陸並未證實川普所「吹捧」的數字。

美聯社先前報導，牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師達科（Greg Daco）分析報告中指出，初步協議固然是為替之後更廣泛的協議鋪路，但實際上不過是一項缺乏落實機制、淪為片面和表面化的協議，是「微不足道的握手協議」。

(中時電子報)