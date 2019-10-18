才剛爆出塞爾提克考慮用「3換1」交易過來的巫師明星後衛畢爾，18日凌晨卻被《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，他已跟巫師達成2年7200萬美元(約台幣22億)續約協議，如此一來，巫師跟畢爾之間合約還剩4年1.3億美元。

畢爾這次跟巫師完成2年續約，將從2021-22年球季執行，第2年合約是球員選項，畢竟他在2022年將滿10年門檻，屆時就可跟巫師續簽史上最貴的5年2.66億美元合約，假如他選擇跳槽，可跟其他球隊簽下4年1.98億美元合約。

「這是歷經整個夏天與秋天的漫長談判過程，，我跟畢爾、巫師老闆李昂西斯、總管薛普德多次進行協商，」畢爾經紀人巴特爾史坦表示，「這可能是畢爾職業生涯最重大決定，在理想狀態下，他永遠不會離開巫師，他想在這裡贏球。」

畢爾上季交出全創生涯新高的25.6分、5.5助攻、5籃板及1.5抄截優異表現，由於沃爾將於新球季提前因為阿基里斯腱傷勢宣告報銷，畢爾必須再次扛下巫師一哥重擔，不過他對湯馬斯布萊恩、八村壘兩名巫師新秀的未來充滿期待。

(中時電子報)