在 Instagram 查看這則貼文 💆‍♀️ 설리가진리 (Sulli)（@jelly_jilli）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 11 日 下午 5:00 張貼

韓國藝人雪莉昨（17日）舉辦告別式，留下無限遺憾，也讓韓國開始檢討正視網路霸凌藝人的問題。據韓國演藝圈消息人士向《中時電子報》透露，就在告別式後，雪莉生前最後一次接受專訪的簡短內容也曝光，她最後一句留給觀眾的話，幾乎是用卑微懇求的方式哭著說，「拜託，請大家多喜歡我一點」，令人聽起來格外心酸。

雪莉在專訪時很簡短說出了她這段期間的心情，她說她生活中最困擾的事就是網友、酸民對她言論上的攻擊。因為韓國網路上對她負面的流言與抨擊太多，因此媒體在專訪她時，還擔心她承受不了，特別先問過她是否可以回答對於自己飽受攻擊時的心情，以及生活中是否會在意等。

雪莉並沒拒絕，反而用很簡短，也很小心的回答，表達了自己內心的想法。雪莉在專訪開始第一句話就是，「對我身邊的朋友感到很抱歉，明明妳們都是既漂亮又善良的朋友們，而且每一位明明都是好人，卻因為我的關係，也一起遭到網友牽連攻擊，因此我希望跟你們說聲對不起。」

接著她紅著眼眶哽咽地說：「其實我真的不是網友口中講的那種人。」她不解地問說：「我不懂為何網友們特別要單獨用有色的眼光看我，到底為了什麼？我非常難過，但我相信這些人會改變，也希望他們能改變。」

最後她對粉絲說：「謝謝你們相信我，很感謝你們。」然後又懇求媒體，「請媒體多報導一些我的正面消息」，最後請求網路酸民與民眾，「請你們多喜歡我一點，也請消費者們，拜託多多喜歡我一點。」

從短短的幾個字句中看出，雪莉非常在意外人對她負面的看法，但在她無改變下，只能用幾近懇求的方式，說出自己最大的願望，就是「希望大家多多喜歡她」，也顯示出，長期飽受網友攻擊與負面言論，就是是造成她嚴重憂鬱，最後選擇離開人世的原因。

(中時電子報)