網友用「熊貓出新招了，這次連顧客一起承攬」一詞諷刺。（圖/摘自PTT）

近來因為外送平台業者的外送員車禍死亡事件頻傳，讓全台對外送員的職業安全保障與否產生存疑，更是引出許多網友爆出外送員的血汗內幕。近日，知名的外送平台「foodpanda」在臉書粉絲專頁推出新方案「外帶自取享 7 折」，沒想到卻反而讓許多網友看了酸爆，「這邏輯到底在哪裡？跟外帶有87%像」。

近日外送平台 foodpanda 在臉書粉絲專頁上推出了新優惠方案，只要指定店家訂餐，就可以享3大好康優惠，包括：首次使用更享 7 折優惠、免排隊隨到隨取、不需外送服務費。

新方案一曝光後，反而引起網友們吐槽，有人到網路論壇 PTT上分享看法，文章名就用「熊貓出新招了，這次連顧客一起承攬」一詞諷刺，開酸優惠方案看起來就是，熊貓新招，給你打七折，自己的餐點自己送啦，這下出車禍你勞動部怎麼看，連外送員都省了，這招是不是猛？」

文章一出引起廣大的鄉民們熱議，紛紛附和開酸，「熊貓這邏輯到底在哪裡」、「先提高售價再打七折，幹不是跟直接去店買87%像嗎」、「 自己走過去買再拿回來意思」、「秒變成全台最大線上點餐平台上線啦」、「勞動部：熊貓請幫顧客保勞健保」、「勞動部：自取算接受熊貓指揮，也要保勞健保」、「那不就是訂餐嗎 X」。

(中時電子報)