雄風不起對男人而言是最大的恥辱，因此都會想盡辦法醫治。一名黑道大哥跑到醫院裝了人工生殖器，但手術才完成沒幾天，就急著跑去採花風流，結果下場超慘，讓醫生又氣又好笑。

泌尿科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》上分享自己還是實習醫師的經驗，表示某天一名黑道大哥突然衝進醫院，稱自己被仇家追殺，要求避個風頭，順便做人工生殖器手術，因為自己勃起功能有點障礙。

鄭丞傑幫大哥做完手術後，線都還沒拆，就忍不住去叫了小姐「鬆一下」，隔天回診時先說了：「小兄弟，我昨晚試過了，好用」，鄭丞傑一時還沒理解，問說你要怎麼試，大哥才說「你們醫院旁邊就有旅館，我去那邊叫小姐了啊」，又說「不過有個問題，好像有點裂開...能不能幫我處理一下」。

鄭丞傑一看傷口，搖頭說這個傷口裂開了，表示要去拿藥幫他換，嚇得大哥不斷揮手「拜託別叫小姐了」，讓鄭丞傑哭笑不得，直說我們這邊沒有小姐，不然我幫你換就好。大哥就這樣尷尬地換完藥後，就趕緊說「好了，剩下我自己拿OK蹦貼就好」，急忙逃出診間。

(中時電子報)