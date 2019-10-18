台灣大賽17日中信兄弟看著對手Lamigo桃猿拋下封王彩帶，此戰「暴力猿」打線大爆發，以20比3史上總冠軍賽最大分差寫下三連霸，不過即使首局對手就灌進9分大局，兄弟球迷仍不離不棄為場上的球員加油，讓生涯最後一次以球員出賽的彭政閔非常感動。

桃猿封王戰也是彭政閔球員身分最後一役，首局桃猿靠劉時豪滿貫轟、林立3分炮灌下9分大局奠定勝基，不過即使從一開始就大幅落後，現場象迷的應援聲仍響徹整個洲際球場。彭政閔9局下半最後打席時，對李茲敲成飛球形成生涯最後出局數，不過退場後全場象迷仍大聲歡送這位傳奇球星，讓彭政閔相當感動。

「退場時全場呼喚我，感覺真的退休了，感觸一定有，也非常感謝所有球迷，雖然輸這麼多分仍不放棄吶喊，」賽後彭政閔將落敗情緒收好後，仍露出招牌瞇瞇眼受訪，「這是我的最後一次，有這些榮耀都要感謝球迷的給予。」

彭政閔開玩笑表示，「這次系列賽就是看我還是桃猿誰比較遺憾，看起來是我比較遺憾！」不過彭政閔也坦言球隊盡力了，對手的火力很值得敬佩，接下來卸下球員身分後最想做的就是先睡到飽。

(中時電子報)