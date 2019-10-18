20191017中天新聞 直球對決蔡！ 韓提「廢」一例一休、漁業三法、高鐵南延

韓國瑜競選總部發言人兼新北市議員葉元之，日前在政論節目中的一席話，竟然讓「熱血教師」黃益中直言被打動，差點因為葉元之的話，假設明天可以投票，他真的會投韓國瑜！

葉元之在政論節目表示，韓國瑜正式投入總統選戰，之前大家對他的批評一定會反映在民調上，但他認為這是一種「短空長多」，當整個選戰主軸可以拉到一個國政討論，比如說年輕人，「年輕人現在想的就是說誰可以給我一個未來？蔡英文內政就是搞不好、經濟就是不好，最近還要發表一些什麼青年人35歲平均薪資一年是54萬，大家都覺得很KUSO，就覺得原來是我拉低了薪資。然後原來是林飛帆在拉高薪資、原來是吳音寧在拉高薪資，這個相對剝奪感出來了。」

「最近外送平台外送員之死，搞了半天有個平台出現7年多，才發現說勞資關係不確定，勞動部出來說這個叫雇傭關係，那你之前在幹嘛？就慢慢這些執政無能被大家挖出來，年輕人覺得說國民黨才是一個穩健的政黨。所以我們現在才訴求國政的討論。」

葉元之一席話，令在節目中自爆「去年我們就黑他黑到現在」的黃益中大讚葉元之講的很好，「我被你打動你知道嗎？還好不是明天投票，如果是明天投票的話，我這一票要投給你！我就投進去了！我差點因為他的那個說法…假設明天可以投票，我真的會去投韓國瑜那邊。」

(中時電子報)