國民黨台中市議會黨團17日抨擊有國中老師出「黑韓」考題，直斥太離譜，呼籲政治力退出校園，教師應保持行政中立。（盧金足攝）

選戰激烈，不同政黨的支持者，常在網路空戰，現在校園也出現涉嫌「黑韓」的考題，家長憤怒又痛心，「黑韓黑到校園裡」，這是什麼教育？黑韓無極限還滲入校園，為人師表勿做最壞「試」範，讓杏壇抹上藍綠。

師者傳道、授業、解惑，但試題「韓總管是個奸詐「卑鄙

」的小人，大家都對他嗤之以鼻，／國榆出身「卑鄙」，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍」，在教育專業人員的自律性或思緒中，難脫影射性的攻詰，而且文字中恐涉人身攻擊、人格汙衊。

校園環境以學習為重，但老師不是在象牙塔，與社會脫節

，以「卑鄙小人」結合政治人物直接寫成考題，藉試題讓同學思考，與以往試題常以「小英」、「小明」的通俗化代稱

，迥異一般考題，是否別有居心，應進一步檢視，老師過去在課堂上，是不是常將政治想法加諸在學生身上。

言論自由的範疇，應該是針對公共事務而非個人，身為教師不應該做人格的抹黑以及人身攻擊，需謹言慎行，做好為人師表的榜樣，國中生雖然還沒有投票權，但當初即是學生覺得「考題怪怪的，回家跟爸爸說這個考題很奇怪」，家長一看覺非同小可，才向市議員投訴。

校方在段考結束後，各科舉行試題檢討會議，針對試題內容進行專業討論即察覺爭議，雖然命題教師以「任意編寫，非刻意為之」辯解，但同音巧合造成聯想引發誤解，命題教師實難辭其咎。

此外，原本有把關的審題老師，卻只專心於題目內含的專業知識問題，忽略題目的合宜性，種種疏忽造成命題疏漏，老師涉在試題中「霸凌」學生，考題選項安排忽略人名是否合宜，不管支持那個政治人物，籲政治黑手退出校園，還給學生單純的學習環境。

(中時 )