民視八點檔《多情城市》的歡喜冤家「勇紅CP」藍葦華及張䕒心，頗受觀眾喜歡，兩人日前到室外游泳池進行拍攝，為符合年代，劇組為張䕒心找到一套充滿復古元素的泳裝，身材姣好的她，不僅爆奶還露出一雙超辣長腿，引來現場驚呼聲不斷，張䕒心說自己已經是兩個孩子的媽，穿這樣真的很害羞，突然在電視上獻出清涼的泳裝造型，真是前所未有的體驗。金鐘視帝藍葦華也害羞地說：「我穿這樣也很歹勢咧！」

張䕒心穿上深V泳裝，和藍葦華都各自尷尬。（民視提供）

張䕒心在《多情城市》劇中飾演豬肉西施「李惠紅」，相親對象要求要捐腎給他，才願意跟她結婚，飾演「曾勇」的藍葦華，則想找機會查看對方是不是身體很差，因此安排大家一起去游泳池戲水。藍葦華表示，之前裸露畫面不少，所以他對露點已經無感，反而是之前穿吊嘎拍外景戲，上半身曬成嚴重色差，讓他在現場超尷尬不自在的，覺得自己變得一點都不勇、都不帥了，

張䕒心穿上深V泳裝，和藍葦華都各自尷尬。（民視提供）

由於他前一天沒睡好，突然到泳池邊要對著張䕒心碎念不停，也讓他頻頻吃螺絲卡詞，一旁的演員小蜜笑問：「是看到張䕒心的好身材亂了頭緒嗎？」，他直喊冤，解釋是「要游泳又要記台詞的原因啦」。

身穿泳衣的張䕒心表示，以往拍戲都沒有那麼大的尺度，她以為露身材是第二代的事情，沒想到竟然當媽媽的她也要露，一旁的藍葦華從泳池中冒出來後對她說「現在才發現，原來妳長得這麼美」，逗得張䕒心笑呵呵，沒想到藍葦華下一句又說「是我的隱形眼鏡不見了，才有一種朦朧美」，兩人戲外鬥嘴也讓旁人笑到歪腰。張䕒心說，近期跟藍葦華對戲真的很過癮，希望觀眾會喜歡她跟藍葦華創造出來的喜感及火花。

張䕒心穿上深V泳裝秀出好身材。（民視提供）

張䕒心和藍葦華CP組合頗受觀眾喜愛。（民視提供）

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