中信兄弟下半季奪下季冠軍後闖進台灣大賽，不過卻在台灣大賽台中洲際主場遭到Lamigo桃猿連獲3勝，17日更以3比20寫下史上總冠軍賽最大分差，看著對手在自家主場拋彩帶。賽後總教練伯納主動走進休息室和大家道別，甚至留下感性的眼淚，表示明年的教練身分還是未知數，「不知道公司安排，會在休息、沉澱後，看未來怎麼走。」

兄弟外籍總教練伯納，在去年10月25號接手史奈德的總教練任務，雖球季中球迷對他的調度有些許不滿聲浪，不過執教首年就帶領球隊打進總冠軍戰。可惜的是在下半季打出強大氣勢的中信兄弟，卻在台灣大賽逃不過桃猿的陰影，近6年5度敗給桃猿屈居亞軍，17日更是以史上總冠軍賽最多17分差3比20吞敗，讓桃猿拋下封王彩帶。

賽後伯納主動走進記者室向大家告別，表示來台灣真的感受到大家的親切，讓他非常感動，「台灣人真的很友善，非常喜歡這裡的一切，甚至覺得美國人有台灣人一半的善良就好了。」說到一半伯納感傷情緒一擁而上，表示僅想向大家道別，不過一時情緒忍不住，低著頭擦拭眼淚。

伯納提到這一年最令他印象深刻的，是台灣球迷不離不棄的支持，「上半季輸掉季冠軍時，球團坐巴士離開球場，外面仍擠滿大批球迷守候，只為了向我們加油，這是在其他地方看不到的。」

伯納感性道別令人聯想到是否暗示將會失去總教練一職，伯納保守表示，「不知道未來的發展，也不知道公司安排，一切都是未知數，接下來會先休息、沉澱後，再看未來怎麼走。」

(中時電子報)