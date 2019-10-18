【圖集】電影《陪你很久很久》李淳、邵雨薇專訪 03:122019/10/18 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝) 電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝) (中時 ) #圖集 #專訪 #電影 #李淳 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》永慶基金會公益影展高雄場，籲關懷銀齡長者 17:222019/10/14 財經 小丑躋身IMDb前十名 搶登台美雙周票房冠軍 23:012019/10/14 娛樂 曾志偉、葉如芬助《聖人大盜》導演徐嘉凱圓夢 18:292019/10/15 娛樂 絲綢之路電影節 眾星雲集 04:102019/10/16 藝文副刊 美術畫師許碧光 電影看板記錄電影史 18:032019/10/16 生活 專訪／談詩玲歡慶結婚30週年 歐洲鐵道之旅砸200萬 20:372019/10/16 娛樂 看板畫師辦個展 記錄台灣電影史 04:102019/10/17 地方新聞 李淳共舞蔡瑞雪 復古不成變滑稽 04:102019/10/17 娛樂新聞 李淳10歲為女頂罪 邵雨薇開示戀愛語言很重要 20:332019/10/17 娛樂 獨／雪莉告別式後…生前最後專訪曝光！卑微哭求惹鼻酸 00:032019/10/18 娛樂 娛樂熱門新聞 廁所驚見絕版海報！林志玲褲子穿一半 袒胸大露八字奶 - 娛樂 葉元之節目一席話 竟讓黑韓名嘴想投韓了 - 娛樂 館長慘了！他預測2020公司會有嚴重問題 - 娛樂 女星情路坎坷遇家暴 又親眼目睹老公遭舊愛砍殺亡 - 娛樂 昔飆馬英九3字經 鄭弘儀苦笑洩小英當時問他… - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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