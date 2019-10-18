電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝)
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電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇(左)、李淳(右)。(陳俊吉攝)
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電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為邵雨薇。(陳俊吉攝)

電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)
電影《陪你很久很久》專訪，圖為李淳。(陳俊吉攝)

(中時 )

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