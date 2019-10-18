親綠機構最新總統大選民調出爐，顯示藍綠對決下，民進黨參選人蔡英文的鐵票19.3%、國民黨韓國瑜的鐵票則為16.8%，蔡韓僅差距2.5%，網民喊：蔡英文告急了！

吳子嘉在《吳董談大選》公布美麗島電子報10月中總統大選民調，在韓、蔡對決的情況下，蔡英文支持度雖以51.6%領先韓國瑜的32.5%。但蔡的問題就是在38.3%表示絕不投蔡，韓支持度是32.5%，那將近6趴的人去哪裡了？也就是說，韓國瑜可以再成長6趴。

另值得注意的是，該民調中承認是蔡英文鐵票的有19.3%；韓國瑜的鐵票則有16.8%，也就是所謂的鐵韓粉，兩者數字相差不遠。

PTT貼文指出，該民調蔡粉19.3%、韓粉16.8%，蔡韓只有2.5%的差距，也就是說，真正投票的時候，將會是五五波，蔡英文告急了。鄉民們回應說：「是不能小覷對手啊！英粉很薄弱。」、「表態率這麼低喔～」

(中時電子報)