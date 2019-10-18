法國巴黎動物園（Paris Zoological Park）19日將首度對公眾展示一種名為「魔點」（blob）的神祕新生物，這種生物沒有嘴巴和四肢，卻能夠覓食、行動、學習，甚至被切對半後，2分鐘內就能自動痊癒，生命力旺盛。

魔點19日將首度公開亮相。

魔點。

綜合路透社、法新社、澳洲科學新聞網站「科學警報」（Science Alert）報導，這種長得像真菌、行為卻像動物的淡黃色單細胞有機生物其實是一種學名叫作「多頭絨泡菌」（Physarum polycephalum）的黏菌（Slime mold），在生物學中實際上不是什麼新發現，科學家已經研究數十年，地球上總共有超過900種相近生物，這次公開的只是其中一種。

魔點。（圖／路透社）

不過不熟悉的人仍會對這個長得像狗狗嘔吐物的生物感到驚奇，它們沒有嘴巴、胃和眼睛，卻能夠偵測、消化食物，它們沒有雙腿，卻能行動自如，只不過速度較慢，必須要每隔幾天觀察一次，才會發現它確實有在移動。它有非常旺盛的生命力，即便被切對半，2分鐘內就能自動痊癒。還有，它有將近720種性別。

巴黎國家自然史博物館（Paris Museum of Natural History）館長大衛（Bruno David）說：「魔點是自然界中的神祕生物之一。」令他感到驚訝的是，魔點沒有大腦，卻能夠學習。「如果你把2個魔點接合，其中1個魔點會將吸收到的知識傳送給另一個。」

魔點。（圖／路透社）

魔點會學習，也包括它們有類似記憶的功能，研究顯示，它們會吸收有毒物質並記錄下來，以協助未來決定要不要再去接觸這些物質。另外，它們也能靠著演算法，計算出兩地之間最短的距離，依此選擇移動路徑。

科學家推測，這類生物大概已存在於地球上約5億年之久，有鑑於它們不是真菌、動物、植物或是細菌，目前它們被分類為原生生物。

(中時電子報)