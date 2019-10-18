不顧美國反對，德國政府14日證實，未來將不會排除讓大陸電信巨擘華為參與當地5G建設，這個消息不僅讓華府跳腳，連柏林當局內部人士也不歡迎，包括外交部、國會等都出現反彈聲浪。

德國決定當地5G網路建設不排除華為參與。

德國之聲報導，德國媒體「商務日報」（Handelsblatt）援引德國聯邦網路局最新版的電信網路安全草案，指出草案內容並未納入阻止華為進入市場的條款，僅要求電信商提供合作供應商值得信任的證明。報導還引述政府圈內人士指出，此一決定是德國總理梅克爾（Angela Merkel）介入的結果，她擔心與北京發生摩擦，因此反對實施可能導致華為無法參與當地5G建設的條款，報導內容隨後也已獲得德國方面證實，梅克爾發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，「我們不會先發制人地禁止任何一方或公司。」

不禁華為不僅讓華府跳腳，警告將重新評估與德國之間的情報共享，其實連德國政府自己人也不支持。香港《南華早報》報導，這個消息不受德國外交部歡迎，一名歐洲外交消息人士指出，一些外交部的人對此很不高興。德國外交部一直希望為國安提供更好保障。

不只外交部，國會議員的反應也好不到哪裡去，社會民主黨（SPD）聯邦議會黨團的外交政策發言人施密德（Nils Schmid）抨擊，讓華為參與5G網路建設是一個嚴重的錯誤。

墨卡托中國研究中心（Merics）歐中關係專家魏登菲德（Jan Weidenfeld）分析，柏林當局選在此時作出不排除華為的決定，時機點很不湊巧，因為幾天前歐盟執委會（European Commission）才警告，可能會發生有國家支持的5G網絡駭客攻擊行動。他說別低估了議員的反對聲浪，「聯邦議院真的一點也沒有被這個草案說服，這還未成定局。」

這份草案接下來將繼續和企業進行商討，預定年底或明年初才會生效。

美國指控華為設備裝有後門，可能受到北京指使，將企業商業機密傳送回北京，恐危害國家安全，對此華為矢口否認，澄清沒有後門，也絕對不會傳送資料給北京。今年6月，柏林方面就傳出，不會特意排除任何一家供應商參與5G網路建設。

(中時電子報)