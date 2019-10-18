美軍B-61-12升級型導引重力核彈

非政府組織美國科學家聯合會（FAS）因當前美土關係危機撰文疾呼，美國政府應加速從土耳其因吉爾利克(Incirlik)基地撤出核武器，目前美國在土耳其的軍事基地內存放總數高達50枚的B61戰術核彈。如果持續保留在土耳其基地內，它們將成為防衛脆弱且處境極危險的災難。

美國科學家聯合會核資訊專案主管漢斯．克里斯滕森(Hans Kristensen)在書面聲明中說，現在土耳其公然入侵敘利亞，埃爾多安（Erdogan）日益專制的政權和與北約（NATO）的不和愈見加深，川普已無法管理美國在歐洲和中東的安全利益，以及飽受戰爭摧殘的敘利亞，土國境內的美國核武器問題已浮出水面。

克里斯滕森在公開信中說，「在土耳其存放核武的政策早就該重新評估了，自2016年（土耳其）政變以來，已經進行多次審查與內部討論。美國科學家聯合會多年來一直呼籲要盡快決定，但官員卻不斷推拖，聲稱事情並沒有看起來那麼糟，核武器的部署依然有重要作用。他們錯了！」

他說，「美國對此毫無作為且拖延太久，讓現在的土耳其核彈問題成為迫切的危機，美國將自己逼入了困境。」

美國空軍在5個北約國家的6個基地共儲存了150枚核彈。（圖／FAS Kristensen)

公開信指出，美軍原計畫在未來幾年向因吉爾利克基地運送大量新式B61-12核制導炸彈，這會無限期地延長核武器停留在土耳其的時間，讓情況變得更嚴重。今年是核武器部署在土耳其60周年，是時候把它們全都帶回家了。

日前《紐約時報》援引消息人士的話報導，美國務院和能源部代表討論過將美國核武器從土耳其空軍基地撤出的可能性及撤出的方案，但這些武器現在基本上已經成為埃爾多安的人質，一旦撤出核武器，意味著土耳其與美國的同盟關係正式終結。

克里斯滕森提供的資料估計，過去幾年中，美國空軍在因吉爾利克基地儲存了約50枚B61核重力炸彈，佔歐洲目前部署的150枚核武器的1/3。雖然從未真正用過，但其中一大部份核彈是可以用土耳其的F-16戰機來執行核打擊任務，在新的B61-12核彈運抵後，F-16經過升級後就能執行核打擊任務，一直到F-35預計於2020年部署完成可以接手核任務為止。現在川普政府已取消出售土耳其F-35，所以此種情況不會發生。

(中時電子報)