台灣每年7至9月都是颱風旺季，但進入10月之後，即便有颱風形成，也很少侵襲台灣，且時間越往後機率越小，但原因究竟是什麼？氣象粉專表示原因並不是只有海溫變冷。

臉書《台灣颱風論壇 天氣特急》指出，進入深秋後，颱風雖然有可能會在太平洋生成，但往往離台灣還很遠就北轉，又或是直撲菲律賓後進入南海，幾乎不會靠近台灣，原因有4個。

1.受菲律賓地形破壞還能保命：

台灣颱風季結束後的兩個副熱帶高壓向南撤退，同時西風帶也正在南壓，使台灣附近有西風的導引氣流，此時若颱風想來台，必須從台灣的南側向北移動，或從台灣的西南側向東北移動，對於在太平洋生成的颱風來說就必須得先經過菲律賓這關，但在此種引導氣流下，颱風想從東邊西行侵襲台灣就變成不可能。

2.忍受台灣附近的冷空氣冷海水

10月中旬後，東北季風開始活躍，為台灣帶來來自北方的冷空氣、海水，此時暖屬性的颱風靠近後，就會遭到冷屬性襲擊而減弱。

3.挺住西風帶伴隨的垂直風切

垂直風切就是高層跟低層風向不一致，10月中旬後，高層西風帶開始南壓，加上低層有東北季風南下，在此情況下，颱風內對流出現後，就會飄離颱風本身，對颱風強度極為不利。

(中時電子報)