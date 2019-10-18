南門中繼市場嘗美味，行動支付好便利、餐具也環保！經過長達10天的暫停營業搬遷，台北市公有南門中繼市場17日開始全館試營運。在經過整修後，市場名攤以嶄新的樣貌重新出現在消費者面前，許多民眾都說南門市場變得更好了。台北市市場處處長陳庭輝今日也至中繼市場發放「開市大吉發財金」，祝福攤商未來生意興隆，並與民眾一同分享南門中繼市場正式試營運的喜悅。

經過長達10天搬遷，台北市公有南門中繼市場17日開始全館試營運。（圖取自台北市市場處官網）

南門市場於搬遷至中繼市場首日亮相，市場內攤商都已經準備完全來迎接顧客，南門市場自治會王銓國會長表示：「在搬遷期間市場暫停營業10天，市場內所有攤商還是依然每天至中繼市場準備今日營業的相關作業，並且心繫消費者，因此今天南門市場試營運，攤商們都非常期待可以在新的環境用更完善的服務提供給消費者，歡迎大家前來採購，南門市場已經準備好了！」

南門中繼市場試營運第一天人潮眾多，許多民眾搶著一大早市場開門就來逛新市場，住在這附近的林媽媽表示：「逛南門市場是一直以來的習慣，也很好奇南門市場搬過來後會變成甚麼樣子，今天看到比想像中還漂亮，真的讓大家都感受到傳統市場的改變。」

看到這些喜愛南門市場的忠實顧客如此相挺，南門市場也現場準備了500份圓滿入厝甜湯圓分享給民眾，甜湯的湯匙也使用100％植甘蔗餐具，除了讓大家能一起感受南門中繼市場試營運的喜悅，也響應市府市場環保政策。

配合市府行動支付推廣，南門中繼市場全面導入行動支付，並且為了讓更多民眾體驗便捷的行動支付體驗，只要民眾自即日起至10月25日於南門中繼市場使用信用卡刷卡結帳或手機掃碼支付，不限結帳金額，憑付款成功畫面或簽單，即可領取由永豐銀行贈送的洗碗精一瓶，限量300瓶。

南門市場在試營運期間(10/26-11/13)推出為期18天以「傳統之最 南門之味」為主題的南門市場消費滿額抽，只要於試營運期間至南門市場消費滿額獲得摸彩券，就有機會在正式開幕活動當日(11月13日)獲得最大獎10,000元南門市場買菜金及市場特色商品，南門市場邀請民眾一同體驗全新的南門傳統味。

南門市場現場備有500份入厝甜湯圓，跟民眾一同分享南門中繼市場試營運的喜悅。（圖取自台北市市場處官網）

(中時電子報)