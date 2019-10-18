國民黨總統參選人韓國瑜選情低迷，民調仍輸民進黨蔡英文，國民黨立委陳學聖認為，韓雖現在民調較低，但只要找到真正原因，選票就會回來，他跑基層時發現，挺韓的選民最近都保持沉默，但實際上這些票都沒跑掉。

陳學聖接受香港媒體《中評網》專訪時指出，這次選舉氛圍、選民的態度都很弔詭、非常沉默，也許綠營傳統的票倉，韓國瑜可能會開出很好的票，也許藍營有些認為可以很好的地方，可能沒那麼理想。最近他跑基層時就發現，挺韓的選民最近都保持沉默，很多地方都出現這種情況，因為他們都覺得韓粉好像會被人諷刺、批評、消遣，所以才保持沉默，但其實這些票都沒跑掉。

陳學聖表示，雖然韓現在民調比較低，但只要找出真正的原因，找回原先支持的因素，選票就會回來，所以找回去年選舉的高潮點，就會勝選。韓國瑜去年當選高雄市長，大家當然會希望明年大選時，高雄挺韓的選民會繼續支持韓國瑜。

至於前立委、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良曾評估，韓國瑜會贏蔡英文80萬至100萬票，甚至可能上看150萬票。陳學聖認為，不能太過樂觀，還是審慎一點。

(中時電子報)