中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今凌晨2時生成為輕度颱風浣熊（國際命名NEOGURI），以每小時13公里速度，向西進行，其走向會朝呂宋島接近。

氣象局指出，輕颱浣熊近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，根據氣象局資料顯示，輕度颱風浣熊其未來路徑先受太平洋高壓導引偏西移動，接近呂宋島東北方海域時，因導引氣流減弱、移速減慢；以及垂直風切增大、強度減弱，這也使得浣熊的路徑分歧，但目前預報來看，對台灣無直接影響。

天氣職人吳聖宇在臉書發文指出，輕颱浣熊即使直接威脅的機會低，但仍是周末雨勢大小的最關鍵變數。預測其未來在周末期間(19-20日)趨向呂宋島，需注意其北側的水氣將從周六(19日)下半天起逐漸接近台灣東部海面。未來的變化仍需要密切觀察，是周末雨勢大小最關鍵的變數。

臉書社團「台灣颱風論壇」預測，輕颱浣熊直撲台灣的機率低，但會帶來大量水氣，配合東北風，東北部、東部，週末容易下雨。要注意如果輕颱浣熊周末滯留在台灣東南邊的機率很高，照這個路徑走的話，將會拉長東北部、東部的下雨時間。

周五(10/18) ➔ 周日(10/20)

北宜桃：涼爽舒適，容易下雨。

竹、苗：溫暖舒適，多雲或短暫雨。

中、南：白天炎熱，日夜溫差較大，晴朗。

花、東：全天舒適，多雲到晴，零星飄雨。

金、馬：全天舒適，晴朗。

(中時電子報)