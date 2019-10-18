美國總統川普內閣又有人求去，川普今天說，能源部長裴利（Rick Perry）已經請辭。而在民主黨發動、針對川普的彈劾調查中，因遭牽連而身陷烏克蘭電話門風暴的裴利，是川普政府最新一位下台高官。

裴利在昨天刊登的一項訪問中指出，經由川普下令，他與川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）針對在烏克蘭據傳的貪腐事件交換意見，未料17日就下台一鞠躬。

(中央社)