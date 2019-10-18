川普宣布 美能源部長裴利請辭 16:212019/10/18 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普內閣又有人求去，川普今天說，能源部長裴利（Rick Perry）已經請辭。而在民主黨發動、針對川普的彈劾調查中，因遭牽連而身陷烏克蘭電話門風暴的裴利，是川普政府最新一位下台高官。 裴利在昨天刊登的一項訪問中指出，經由川普下令，他與川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）針對在烏克蘭據傳的貪腐事件交換意見，未料17日就下台一鞠躬。 (中央社) #川普 #裴利 #請辭 #烏克蘭 #能源部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 政府放行5G用華為 這國人不高興了 - 國際 撂狠話！德若敢開放華為 美警告有這嚴重下場 - 國際 隱藏中華民國國旗符號後 庫克訪北京談擴大投資 - 國際 - 中央社 日總務大臣參拜靖國神社 安倍內閣第2人 - 國際 - 中央社 5年460名南韓航空公司機師跳槽 八成前往大陸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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