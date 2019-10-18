網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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又有一總統大選民調出爐，總統蔡英文以40.5%的支持度，遙遙領先國民黨總統參選人韓國瑜的27.9%，兩人差距幾乎要達13個百分點。蔡英文民調持續領先，但有網友發現，韓國瑜似乎慢慢觸底反彈，民調雖緩慢成長，但後勢看好，這背後顯示的是藍軍已慢慢歸隊。

網友clark0816於批踢踢發文表示，《品觀點民調》第13波民調指出，若是藍綠對決，蔡英文的支持度為40.5%，韓國瑜支持度則為27.9%，雙方雖差距12.6個百分點，但觀察最近3次的民調趨勢，蔡英文支持度似已達到4成的天花板；反觀韓國瑜的支持度，最近連續3次的調查則是每次都上升1個百分點，頗具後勢看漲型態。

對於《品觀點》民調的結果，該網友再指出，韓國瑜的鐵粉，就是25％的鐵粉。「我挺韓，我驕傲」。但有些知識藍、反正投國民黨的支持者，不喜歡韓國瑜，就是民調機構測不出來的黑數。就是所有的民調中心，都提到了不表態率約有30％。這些傳統的國民黨支持者，不敢講他支持韓國瑜。甚至他們討厭韓國瑜。但是，投票時可能還是會含血含淚投票。

底下網友也紛紛回應，「就像之前阿扁說的，韓進步空間大，大選到最後基本上藍綠還是會各自歸隊，我猜韓可以回到35%~40%，蔡大概只能回到45%，肯定有個近兩成不表態也不出來投票」、「今天不但沒和解還提油救火，整天鬧人家腦袋沒破洞的賭爛起來連小英都可能蓋下去」、「蔡的民調跟16差不多，4成上下，少數衝到5成韓就跟16的朱+宋差不多」、「真的投票出來本來就不會像現在這麼大啊，雙方都是四成起跳」！

(中時電子報)