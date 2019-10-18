國民黨總統參選人韓國瑜在請假市長3個月後，首站前往屏東2天，今明2日在台南走訪基層。20日(週日)赴嘉義參加「基層庶民後援誓師大會」。且地點就在嘉義市東區(文化路夜市底)的文化公園。

據了解，韓國瑜將於10月16日起展開長達1個月的環島「long stay」之旅，首站前往屏東，從鵝鑾鼻燈塔出發，據悉初步規畫參拜廟宇、拜訪地方產業，以及與特定團體座談。

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉，16日在臉書公佈韓國瑜20、21日走訪嘉義市行程。

據行程資料顯示。10月20日（星期日）下午3點貪食蛇機車遊行，集合地點：嘉義市立棒球場；晚上7點基層庶民後援會成立誓師大會，地點：嘉義市文化公園；晚上9點以後逛文化路夜市。

10月21日(星期一)部份，則是自早上9點30分開始。活動為深化社區文化，在西門街的升旗台前(近垂楊路)，10點10分赴文化殿參拜，50分到精忠新城廣場與眷村市民相見歡，11點30分則到著名景點「檜意森活村」走訪，12點10分則是去嘉義市大廟「九華山地藏庵」參拜，12點50分城隍廟參拜，13點30分更是身體力行地行銷地方美食，地點在噴水雞肉飯小雅店。

(中時電子報)