政論節目《年代向錢看》畫面。(圖/翻攝自YouTube)

經常砲轟國民黨總統參選人韓國瑜的政論節目主持人陳凝觀，怒控對岸媒體不但擅自轉載節目片段、擅將節目畫面塗改，更將自己的頭直接用「青蛙貼圖」覆蓋。陳火大開嗆，對岸網友看熱鬧就好好看，不要亂P圖、亂盜版；更將此事與中美貿易戰連結，嗆這也是美國打貿易戰的關鍵。

陳凝觀在自己主持的政論節目《年代向錢看》怒控對岸媒體《鳳凰網》，未經同意將自己節目片段擅自轉載，不但將節目畫面塗改為簡體字「寶島那些事兒」，更將自己的頭直接用一隻「青蛙貼圖」覆蓋，而且那隻「青蛙」還隨場景變換花樣。

陳凝觀大罵：「台灣的選舉很熱鬧、很好玩，那中國大陸的網友也很愛看。可是本節目前天播出的片段，事實上被中國大陸的這個知名的媒體集團旗下的官方網站盜版而且還P圖，而且還把本節目的logo P掉！然後把我的臉，直接蓋上一隻青蛙！所以中國大陸的粉絲跟中國大陸的觀眾跟網友，你們沒得選舉，你們只能在旁邊看熱鬧，但是看熱鬧就好好看，不要亂P圖！然後亂盜版基本上也是美國打貿易戰的關鍵！」

不僅如此，陳凝觀自己說著好氣又好笑，加碼再嗆：「整個片段《鳳凰網》把本節目直接截取，剪接掛在他們官方網站的視頻網頁下面，現在這個影片還掛在這個連結下面！然後一開始網友傳這張圖過來給我看，就是我們的來賓經常坐在這裡講話，中間會有我的CG電視牆，但是他把它改成『寶島那些事兒』，然後我的人臉從頭到尾都是一隻青蛙！」

(中時電子報)