王瞳和馬俊麟合作戲劇《大時代》，未料竟假戲真做爆出不倫戀，更帶著媽媽與阿姨上門質問正宮「你想要什麼」，這也讓梁敏婷向王瞳提告求償400萬，事隔多日梁敏婷曬出照片，更露出燦笑直言：「有人說想我們了」，讓外界好奇是否在宣告贏了這場兩個女人的戰爭。

梁敏婷在IG上曬出與兒子的照片，只見她面對鏡頭露出燦爛微笑，可見心情並未受近日風波影響，並寫道「有人說想我們了」，不過她強調「我們」指的是兩個可愛的雙胞胎兒子，還標註兒子是1號男友，對此網友紛紛留言打氣，「媽媽素顏也太美，這時期的寶寶很療癒」、「希望能一直看到妳的笑容」、「加油，絕對不能被打倒」，最後更向媒體喊話，「不希望小孩子和我素顔的照片出現在新聞中 ，感恩拜託」。

梁敏婷IG全文。（圖／三京米分IG）

至於王瞳近況，根據《三立新聞網》報導，王瞳被公司冷凍後，暫停所有演藝工作，不過她心情似乎不受影響，曾被民眾目擊和友人吃飯有說有笑，還開心合照，似乎迅速就走出小三風波。

(中時電子報)