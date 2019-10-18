韓國瑜拜「韓愈」廟！原來還有這層關係。(中天新聞提供)

韓國瑜人到屏東進行傾聽之旅，有一個特別行程是參拜韓愈，雖說這也是拜廟行程，但這可是政治人物首次參訪昌黎祠，韓愈是唐宋八大家之首，也與韓國瑜同宗。韓國瑜說，千萬不能忘記中華文化的重要性，而他與韓愈同宗，參訪心情特別激動。韓愈一生仕途不順，對照韓國瑜的政治生涯，頗有異曲同工之妙。

中天報導，韓國瑜一連三天到屏東拜廟，17日下午來到內埔昌黎祠，這是許多考生求金榜題名的地方，是台灣唯一主祀唐朝文學家韓愈的廟宇。昌黎祠主委涂南都表示，一開始安排這行程時他感到很驚訝，因為這30年來沒有候選人來過這裡。

韓國瑜啟動傾聽之旅，除了是夜宿小琉球第一人外，也是首位參訪唐宋八大家拜之首韓愈祠堂的政治人物。韓國瑜在參拜後表示，他參選總統有四大價值觀，其中第二條就是熱愛中華文化。

韓國瑜說，五百年前是一家人，自己姓韓，來到昌黎祠心情很激動，也特別開心，儒釋道三一切在這裡祭拜，也提醒大家熱愛中華文化，並將之傳承給子子孫孫。

唐朝韓愈「文起八代之衰，道濟天下之溺」，既是傑出文學家也是政治家，同樣出身河南又姓韓，這讓韓國瑜備感親切。不過，韓國瑜祭拜韓愈，媒體解讀恐有另一層含意，韓國瑜是以韓愈自況，如同韓愈仕途不盡如意，很久才謀得官職，他藉著這趟韓愈參拜之行，要為自己平反草包之名，帶著韓氏精神向前邁進。

(中時電子報)