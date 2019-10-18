今年第20號颱風「浣熊」今（18）日凌晨生成為輕度颱風，氣象達人彭啟明表示，浣熊目前距離台灣南端鵝鑾鼻東南東方約980公里的海面上，以每小時13公里速度往西進行，移動速度不快，預計未來受東北風影響，強度會減弱，加上導引氣流偏弱，最有可能往呂宋島附近海域方向前進，消散的機會很高，對台灣較無直接影響。

彭啟明上午在臉書分析，雖然浣熊颱風會減弱，也不是直接接近台灣，不過要留意當颱風接近巴士海峽南方接近呂宋島時，外圍較為暖濕水氣將北上，將會讓台灣東部及東北部水氣增加，周六晚上到周日一，可能會配合上東北風，在東北部的新北市、基隆到宜蘭，或花蓮台東迎風面容易有地形降雨，有點類似大家常常熟知的『共伴效應』，只是降雨強度應該沒像大家記憶中釀災的共伴效應個案那麼強，要稍微留意這變化即可。

氣象預報員王品翔表示，原本的熱帶性低氣壓在18日凌晨2時增強為輕度颱風「浣熊」，未來移動方向會遇到北邊冷高壓，帶來偏涼、偏乾的空氣，環境不利於浣熊穩定發展成中度以上颱風，大致維持輕颱的水平，不排除未來往西移動的過程中有減弱的可能性。

另外，預報員王品翔提醒，周末假期仍受北邊冷高壓帶來較偏涼的東北風影響，在北部、宜花地區可能因為迎風面關係，雲量偏多，也會有一些短暫雨，氣溫偏涼，今天北部、東部高溫會落在在27至29度間，中南部高溫也會落在31至32度間。

(中時 )