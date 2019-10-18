11月2日有表演家合作社劇團帶來《雲手春秋》，演出戲台後真實的人生。（文化局提供／劉秀芬台南傳真）

「2019台南藝術節」邀請國內外藝術家演出近百場，以台南整座城市為舞台， 20日國內知名灣聲樂團《泥香之城：台灣意象》於新營文化中心演藝廳開演，陸續還有飛人集社《聽房子在說話》、表演家《雲手春秋》、雞屎藤《大井頭•赤崁記》3場表演，秋天的新營「藝」常精彩。

灣聲樂團是第一個只演奏台灣音樂的樂團，和觀眾一起探尋台灣豐富多元的聲音《泥香之城：台灣意象》帶來台南作曲家許石的安平追想曲、鑼聲若響，吳晉淮的關仔嶺之戀、暗淡的月，及思想起、草螟弄雞公等膾炙人口南的台灣民謠及台灣電影音樂。

26日至27日則由屢獲國際藝術節邀演的飛人集社劇團推出新節目《聽房子在說話 》，於歷史老屋「三一宅」和大家分享現代生活中的另一種生命經驗與觀點，表演十分受歡迎，票一開賣就銷售一空。

11月2日還有表演家合作社劇團將帶來《雲手春秋》，演出戲台後真實的人生，改編新營在地劇團的故事，在戲中擔任歌仔戲團的團長即為新營「新吉歌劇團」的團長，王永全老師從 6 歲開始唱戲，本次與表演家合作社劇團共同合作，企圖透過顛覆傳統與現代的表演方式，用幽默風趣視角呈現時代故事。

最後強力推薦11月9日雞屎藤舞蹈劇場突破過往之作《大井頭．赤崁記》，以府城「大井頭」這個重要的歷史地標為發想之源，改編日治時期重要台日作家西川滿《赤崁記》，及日本劇場大師太田省吾的經典劇作《水之驛站》，和觀眾一起探尋台灣豐富多元的歷史文化。

(中時 )