20191016週三下午蔡英文上班時間去彰化拜宮廟洪宗熠穿小英戰袍間接輔選她(圖片取自總統府官網)

20191016週三下午蔡英文上班時間去彰化拜宮廟陳秀寶穿選立委背心間接接受她輔選(圖片取自總統府官網)

蔡英文總統平常周一到五白天到處拜廟，被質疑是否算是用上班時間從事競選行為後，她宣稱是為了去接觸人民，聽一聽人民對很多事情的感受，行政院發言人Kolas Yotaka也說蔡英文是現任的總統，她選擇要推動國政，繼繼上班。

然而根據總統府官網公布10月16日星期三下午蔡英文去彰化「埔鹽順澤宮」及「舊社天門宮」參拜時的兩張照片，其中一張照片可以看到蔡英文左邊站著身穿「立法委員候選人陳秀寶」字樣背心的民進黨籍彰化縣議員陳秀寶，另一張照片可以看到現任民進黨籍立委洪宗熠身穿上面寫著「英2020」字樣的蔡英文競選連任「小英戰袍」。

試問，身為現任縣議員，卻刻意身穿競選立委的選舉服飾陪同蔡英文出席「體察民情」的國政行程中，聽著蔡英文強調自己任內的「政績」，這樣是否算是間接讓蔡英文輔選？而洪宗熠的穿著，是否算是反過來提醒民眾2020記得投蔡英文，間接幫蔡英文助選？

難道蔡英文總統不在拜廟時一邊置入一些輔選與被輔選的行為，就無法體察民情？蔡英文、洪宗熠、陳秀寶持續領著國家的薪水，卻在上班時間從事競選行為，有甚麼資格嘲笑請假不支薪的韓國瑜？

或許有人會主張，蔡英文不見得能夠事先預知洪宗熠、陳秀寶的穿著，所以錯不在蔡英文，然而9月6日週五下午蔡英文去臺中市「元保宮」及「聖壽宮」參拜時，陪同的民進黨立委提名人莊競程就身穿他參選2020立委的競選背心，試問如果蔡英文真的有心避免國政行程滲入競選行為，不會在往後的下鄉行程前夕告知陪同的政治人物請勿穿競選服裝嗎？

還是有人以為蔡英文事先都不會跟這些政治人物聯繫就突然出現在當地的？若真有心，聯繫時提醒一聲，絕非難事。以國民黨為例，辦活動請黨職人員參與前，會告知是否要穿著寫有姓名與職務的背心，國民黨能做到的事情，民進黨是做不到還是不想做？

答案很明顯是不想做，根據這部影片1分11秒處，蔡英文9月6日下午在宮廟現場，不但呼籲民眾讓她總統選舉過關、立委選舉民進黨席次過半，還呼籲讓莊競程過關(當選)，公然利用上班時間助選，這是哪門子國政行程？

最後，如果有英粉要凹只是穿著競選服裝不算是選舉行為的話，記得選舉日當天穿著小英戰袍去投票，看看會不會被中選會認定違反選罷法56條投票日當天不得有任何助選行為的規定，而慘遭法辦？

這點民進黨立委劉世芳已經幫我們要到答案了，劉世芳質詢中選會主委李進勇，投票日韓粉能否穿國旗裝去投票？李進勇表示，單純的國旗裝可以，但如果衣服上有候選人或政黨號碼、標誌或是其他明顯識別的字樣，都在禁止之列。感謝李進勇主委做了件好事，讓我們知道蔡英文這些拜宮廟的「國政行程」上陪同政治人物穿著選舉服裝，就算不直接開口拉票，照樣算是一種助選、競選行為。

(中時 )