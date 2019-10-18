NBA總裁席爾佛18日出席《時代》雜誌論壇，再次提到這次火箭總管莫瑞風波，他強調聯盟願意承擔數百萬美元的收入損失，「儘管大陸方面要求我們解雇莫瑞，我們卻已表明立場，那是不可能的，我們甚至不可能對他進行處罰。」

「在面對各方輿論抗議時，或許我在處理這件事太像外交官，而不是NBA總裁，我強調過NBA是個自由發聲的平台，」席爾佛說，「我們是美國公司，不管去到哪裡，那些美國價值觀都與我們同在，自由發聲就是這些價值觀之一。」

席爾佛表示，這次莫瑞風波損失相當巨大，到現在NBA比賽還沒在大陸恢復轉播，他不清楚接下來將會如何發展，「原本我們跟大陸建立文化交流方面取得重大進步，現在這種進步卻在很大程度上失去了，對此我感到相當遺憾。」

針對聯盟官方最初聲明提到「令人遺憾」字眼，席爾佛強調，這是形容大陸官員、贊助商高層與球迷反應，而不是針對莫瑞發布推文本身，甚至席爾佛相當困惑美國媒體所謂的默許大陸說法，「我們所採取的立場是有原則的，並非默許！」

(中時電子報)