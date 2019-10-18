即使大陸騰訊恢復轉播NBA，火箭隊總管摩瑞推文風波仍餘波盪漾。NBA總裁席佛18日表示，願意處理推文造成的後果，但大陸曾要求他開除摩瑞，「那不可能發生，甚至連處罰他都不可能」。

據《時代雜誌》（TIME）報導，席佛（Adam Silver）在結束NBA熱身賽亞洲之旅後，首次在美國出席公開活動中表示，摩瑞（Daryl Morey）推文風波造成財務損失「十分可觀」，但NBA願意承擔，「我們對談的同時，大陸還沒有恢復轉播我們的球賽，我們將靜觀其變」。

席佛表示，關於近期媒體對莫瑞推文風波的報導，「坦白說我剛返美時很疑惑，只因為我們先前早已表明立場，並未對大陸官方聲明默不出聲」。席佛強調，NBA確實最初在聲明中以「令人遺憾」表述，但這是著眼於此事件令NBA在大陸的球迷憤慨，與聯盟支持摩瑞在推特發文的言論自由並不衝突，「我們對（大陸）政府不表遺憾，只對大陸數億球迷表達遺憾」。

自上週東京記者會上發表另一篇挺莫瑞的聲明後，席佛表示在大陸合作的政府單位與企業曾向他表示，大陸官方要求他開除莫瑞，「但我們說這不可能發生，甚至不會藉此懲罰他」。

至於其他企業因某些行為冒犯了大陸而選擇向陸政府道歉的同時，莫瑞指出NBA並未屈服於大陸要求，「我們NBA是美國事業，無論我們在哪，美國價值將伴隨我們；而『言論自由』就是美國核心價值之一，我希望讓每一位了解，我們是支持言論自由的」。

摩瑞4日引爆推文風波，至今接近兩週後，NBA在大陸兩場公開賽依舊擠滿粉絲，陸抵制NBA聲浪逐漸退去，但與NBA合作逾30年的大陸中央電視台尚未宣布恢復轉播。

在美國方面，湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）指摩瑞「收到錯誤訊息」才會發言挺港，在美又掀起爭議，不過他澄清說，先前的話是被斷章取義了。不過，ESPN記者麥曼納米（Dave McMenamin）指出，詹姆斯實際上曾嘗試施壓NBA官方，稱「一名NBA球員因為發推文使聯盟蒙受損失而被懲罰，為何摩瑞沒有受罰」，要求懲罰摩瑞。

(中時電子報)