台北市議員李明賢(中)。(圖/取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」)

國民黨總統參選人韓國瑜擁大批「韓粉」，其宛如軍隊的向心力與黏著度有目共睹。台北市議員李明賢爆料，目前在忠孝東路靠東明街街口與建國北路共4處黃金地段，已有韓粉支持者指名就是要贊助韓。至於是要獨掛還是合掛？則要看各位立委參選人的個人選戰策略。但無論如何，國民黨中央最後一定會成立聯合競選總統。

李明賢在政論節目《年代向錢看》表示，外界一直拿「看板」見縫插針，但台北市並不是所有立委參選人，都沒有跟韓國瑜掛聯合看板，像台北市第1選區（士林、北投）的汪志冰就有掛。另外他自己參選南港、內湖區議員時，曾有支持者贊助他一面看板，那人這次在忠孝東路靠東明街街口前後的昂貴黃金地段，指名將3塊大看板全贊助給韓！

至於那3塊大看板是要韓國瑜獨掛，還是與人合掛？李明賢指出，那位贊助者是「指名要贊助韓國瑜的」，而該地區屬立委李彥秀，就看李彥秀要不要跟他合掛，因為這牽涉到候選人的個人選戰策略。不僅如此，李明賢更爆建國北路現在也有人掛韓國瑜看板，這也都是唯一指名單獨要贊助韓的。

至於汪志冰為何先掛？李明賢分析，因該選區較具黃復興色彩，這就是選戰考量之一。但無論如何，黨部最後一定會有一個聯合競選總部，看板也會掛出來，新北市12 席聯合競選看板已經掛了，另外像新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委參選人李永萍也已掛聯合看板。李明賢強調，國民黨選戰最後一定綁在一起，因總統、立委選情彼此連動，若總統選情不好，立委也不會太好。

(中時電子報)