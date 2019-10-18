歌手那英和從商的老公孟桐結婚13年，不過對婚姻相當低調的那英，近日卻被陸網爆婚變，還指孟桐是吃軟飯、渣男，讓一向有話直說的那英在微博發長文反擊，強調傳言子虛烏有「流言平地而起，極盡可能地美黑造謠、渲染純屬捏造的所謂內幕，不僅給我和家來帶來極大的傷害，也讓許多朋友們的擔心」。

那英昨（17日）晚罕見在微博發長文，回應網傳的婚變消息，那英無奈表示這樣的事並非首次發生，如果是針對她個人，她都不予理會「但這次網路霸凌的矛頭指向我深愛的家人和我急欲保護的孩子，讓為人妻為人母的我再也無法沉默」，那英指出，她已委請律師保全所有證據，保留訴諸法律的權力。

那英也提到，朋友曾勸她謠言止於智者、多一事不如少一事，但那英則認為：「以一個平凡妻子和母親的身分，為每一個遭受網路霸凌的人，和被動接受垃圾訊息的人憤然反擊，絕不姑息」。

那英微博全文。（圖／取材自那英微博）

(中時電子報)