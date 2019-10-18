新北市一名未成年少女文文（化名）今年2月情人節逃家，當晚透過黃姓閨蜜安排，住進黃女的林姓男友家中，與林男的父親及阿公睡同房，但睡到一半發現被夾在2人中間，還感覺被撫摸胸部及下體，雖然嚇得拒絕，仍被硬上，事後指控遭2人性侵、猥褻。

林男的父親與阿公到案時否認性侵，同時喊冤說，當天父子倆確實睡同房，可是文文是睡另1個房間，3人沒有睡1房。黃女則證稱，沒有聽文文說遭性侵，還跟她透露林男的爸爸好帥。

由於林家父子與文文各說各說，新北地檢署調閱文文與黃女的對話訊息，發現文文事後傳訊給黃女：「什麼時候介紹妳男友的爸爸給我認識」、「他爸不錯喔」、「很喜歡」。因而認為，文文若第一天晚上就遭性侵，隔天怎還願意與兩人同床？與一般受到性侵的受害者不同，加上沒證據，最後將林家父子不起訴。

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(中時電子報)