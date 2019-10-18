無黨籍基市議員張耿輝，挑戰2020基隆立委選舉。（張耿輝提供）

無黨籍基市議員張耿輝，挑戰2020基隆立委選舉。（張耿輝提供）

無黨籍基市議員張耿輝，挑戰2020基隆立委選舉。（資料照，張穎齊攝）

連任5屆的無黨籍基市議員張耿輝，2011年因不滿馬政府對基隆許下的承諾全跳票，退出服務近30年的國民黨，但眼看民進黨完全執政後，又在年改、公投案、一例一休等議題，罔顧民意，對基隆遑論有重大建設，連基本路平也處理不好，不忍看著藍綠為權力、鬥臭基隆30年，決心挑戰2020立委選舉，誓言要帶基隆重返昔日「大港大城市」光輝。

「基隆曾是世界第7大貨櫃港、台灣5大城市，如今30年未變，何曾淪落至此？」張耿輝表示，前總統馬英九在2008年競選總統時，曾許諾要為基隆「推動北捷由汐止延伸至基隆」、「加速基隆市成立北台綜合科技園區」、「彌補中央8年來對基隆商港建設費的損失」、「推動基隆火車站至海科館輕軌交通建設」等幸福承諾，豈料全部跳票，使得他2011年決定退出國民黨。

張耿輝說，民進黨上任後，承諾的基隆捷運竟變「蚊子輕軌」，電纜車也「嘸見影」，基本的路平更是做不好，讓他感嘆，藍綠都在中央、地方完全執政過了，基隆人有好過嗎？光是人才漂到雙北、每天還塞車在中山高五堵汐止段，直呼「基隆就像是被遺棄的孤兒！」

他認為，基隆現在被做小，生意都被台北港搶走，即便想發展國際郵輪母港，卻留不住人在基隆消費，所以應該要「市港合一」、重啟「深港計畫」及以前的委託行、增加製造漁業觀光工廠，發展北五堵國際研發新鎮計畫，希望中央能全力支持，包括都更、招商、交通規畫等，別讓年輕人被迫離鄉背井。

「下架騙人的政客！」他說，基隆已被兩黨執政過，但財政仍然困難，年輕人不敢結婚，人民又白繳幾千億的萬萬稅，去做離岸風電、興廢核四、蚊子館等，加上基隆人口老化，長照養護中心補助，仍不堪負荷老人家插管、買營養品等費用，呼籲市民別再讓藍綠政客綁架，94％的無黨選民該覺醒，台灣不是政客的舞台，而是「民意做主、人民最大！」

(中時 )