韓國瑜近日請假高雄市長3個月，16日正式全力投入總統大選，「走訪屏東各地和離島小琉球」，都能感受到鄉親對民進黨政府執政的不滿。雖然韓民調離民進黨蔡英文總統尚有一段差距。但港媒中評社反而認為，韓直接與庶民對話。把握民心，更直言「韓流再起」不是不可能。

韓國瑜本週19、20日將在台南和嘉義，舉辦兩場造勢晚會。19日(週六)在台南舉行聯合造勢晚會。地點在台南市南區(安平一帶)的水萍塭公園，晚會活動自傍晚5點～9點。20日造勢活動地點。20日（週日）下午3點貪食蛇機車遊行，集合地點：嘉義市立棒球場；晚上7點基層庶民後援會成立誓師大會，地點：嘉義市文化公園；晚上9點以後逛文化路夜市。

港媒中評社今發出評論文稱，上月下旬，名嘴唐湘龍曾在網路節目中說，最近看到韓國瑜的打法，感覺以前他那種調調和自信都慢慢出來了，只要韓可以喚回去年「九合一選舉」的感覺，讓人民記起在民進黨執政下的痛苦，韓國瑜還是有勝選的機會，而且贏得不會太難看。

評論文章最後認為，韓國瑜直接與庶民對話，把握住民心動態，針對民眾對蔡政府的政策拋出不滿，獲得很大迴響。「韓流再起」，似乎已聞得到味道。

(中時電子報)